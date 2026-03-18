06:27 18.03.2026
СМИ: ЦАХАЛ планировал удары по Ирану на лето
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков,... РИА Новости, 18.03.2026
Economist: Израиль планировал подождать с ударами по Ирану до лета

© AP Photo / Vahid SalemiДым от удара в Тегеране
Дым от удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, должны были быть восполнены, сообщает журнал Economist со ссылкой на израильские источники.
Как отмечается, Израиль начал планировать новую серию воздушных ударов по пусковым установкам и заводам Ирана вскоре после окончания 12-дневной войны в июне 2025 года, когда израильские силы израсходовали сотни перехватчиков для защиты от иранских атак.
"ЦАХАЛ планировал отложить удар до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе перехватчиков, как ожидалось, будут полностью восстановлены", - сообщает издание.
Как отмечается, эти планы поменялись в связи с протестами в Иране, начавшимися в конце декабря, заявлением президента США Дональда Трампа о том, что помощь протестующим "уже в пути", и появившейся возможностью убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
