СМИ: ЦАХАЛ планировал удары по Ирану на лето

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков, должны были быть восполнены, сообщает журнал Economist со ссылкой на израильские источники.
Как отмечается, эти планы поменялись в связи с протестами в Иране, начавшимися в конце декабря, заявлением президента США Дональда Трампа о том, что помощь протестующим "уже в пути", и появившейся возможностью убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.