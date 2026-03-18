В Тель-Авиве в результате иранского обстрела погибли два человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Два человека погибли на востоке Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны Ирана в ночь на среду, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"В связи с обстрелом Государства Израиль на месте происшествия в Рамат-Гане (восточный район Тель-Авива - ред.) медики подтвердили гибель мужчины и женщины с тяжелыми осколочными ранениям", - говорится в сообщении для прессы.