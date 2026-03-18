Тюменская область готовится противостоять пожарам и паводку

ТЮМЕНЬ, 18 мар - РИА Новости. Тюменская область ведет активную подготовку к пожароопасному и паводковому сезонам, опираясь при этом на опыт прошлых лет, сообщил губернатор Александр Моор.

"Будем действовать, опираясь на опыт предыдущих лет. Специалисты активно обследуют гидротехнические сооружения. Особое внимание муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим. Также на территориях проверяем технику и необходимый для встречи большой воды запас материальных ресурсов. По моему поручению расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров", – сообщил Александр Моор, его слова приводятся на сайте правительства региона.