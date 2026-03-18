Около 20 тысяч моряков застряли в Персидском заливе, заявил генсек ИМО

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе, сообщил генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.

"В настоящее время около 20 тысяч моряков застряли на борту судов в Персидском заливе . Они находятся под угрозой и под значительным психическим напряжением", - заявил Домингес на открытии внеочередной сессии ИМО по конфликту на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что ИМО продолжает внимательно следить за ситуацией и призывает судоходные компании проявлять максимальную осторожность при работе в регионе, по возможности его избегая.