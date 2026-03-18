13:55 18.03.2026
Около 20 тысяч моряков застряли в Персидском заливе, заявил генсек ИМО
Около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе, сообщил генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.
В мире, Персидский залив, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Около 20 тысяч моряков застряли в Персидском заливе, заявил генсек ИМО

Домингес: около 20 тысяч моряков застряли в Персидском заливе

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе, сообщил генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.
"В настоящее время около 20 тысяч моряков застряли на борту судов в Персидском заливе. Они находятся под угрозой и под значительным психическим напряжением", - заявил Домингес на открытии внеочередной сессии ИМО по конфликту на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что ИМО продолжает внимательно следить за ситуацией и призывает судоходные компании проявлять максимальную осторожность при работе в регионе, по возможности его избегая.
"Любое нападение на ни в чем не повинных моряков или гражданские суда абсолютно неприемлемо", - добавил Домингес.
СМИ: США перебросили из Персидского залива два из трех тральциков
