Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:57 18.03.2026
Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"
Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2026
Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо", сообщает пресс-служба правительства региона.
Такое предложение прозвучало в координационном центре правительства России в рамках стратегической сессии по вопросам развития национального туристического маршрута "Золотое кольцо". В ней принял участие Королев и другие главы субъектов РФ, а также представители федеральных министерств и ведомств.
Отмечается, что в следующем году туристическому маршруту исполнится 60 лет, и в преддверии юбилея его дополнят еще 49 населенными пунктами. В него войдут города Верхневолжья – Кашин и Калязин.
Как отметил Королев на стратегической сессии, для Тверской области это событие имеет особое значение.
"Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Тверская область – это самый центр русской земли. Как исторически, так и по вкладу в укрепление нашего государства. Не случайно у жителей нашей страны растет интерес к посещению городов Верхневолжья. В прошлом году турпоток в наш регион вырос почти в 1,5 раза", – приводит пресс-служба слова Королева.
Он подчеркнул, что в 2025 году в отелях Калязина и Кашина остановилось порядка 62 тысяч человек. С учетом туристов, путешествующих по воде, эта цифра составляет не менее 250 тысяч человек. К 2030 году здесь планируют принимать еще больше гостей: для этого будут открывать новые точки притяжения и развивать маршруты, связывающие регионы.
По данным пресс-службы, власти Тверской области синхронизируют региональные и федеральные меры поддержки туризма для развития городов, которые вошли в "Золотое кольцо".
Королев отметил, что ключевыми точками новых межрегиональных маршрутов "Золотого кольца" становятся Калязин и Тверь. Губернатор предложил включить столицу Верхневолжья в национальный туристический маршрут – это даст региону дополнительные возможности для привлечения гостей.
Одной из тем сессии стало совершенствование транспортной инфраструктуры в городах "Золотого кольца". От глав регионов, населенные пункты которых включены в маршрут, прозвучали предложения по реконструкции ряда дорожных объектов. В частности, Королев указал на значимость ремонта федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" на участке от Твери до Кашина.
По итогам стратегической сессии, посвященной развитию маршрута "Золотое кольцо", все вопросы, требующие внимания, детально проработают министерства и ведомства.
В пресс-службе регправительства напомнили, что мероприятия в туристической сфере соответствуют целям национального проекта "Туризм и гостеприимство".
