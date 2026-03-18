Поиски пропавших в Твери детей ведутся круглосуточно

БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Поисковые операции по нахождению пропавших в Твери 14-летней девочки и её 10-летнего брата ведутся круглосуточно, сообщила РИА Новости региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ольга Новикова.

По данным силовых ведомств, 16 марта стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата. Возбуждено уголовное дело, дети объявлены в федеральный розыск. В поисках участвуют следователи, полиция, криминалисты и волонтёры.

"Поиски ведутся круглосуточно. Конкретно по этому поиску ночью велась информационная работа, выездов групп не было", – сказала Новикова.