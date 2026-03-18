16:18 18.03.2026 (обновлено: 16:25 18.03.2026)
Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов
Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость марки Brent поднимается на 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.03.2026
экономика
brent
wti (нефть)
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260318/neft-2081087476.html
Экономика, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов

Цены на нефть марки Brent выросла на 5% и превысила $108 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость марки Brent поднимается на 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 108,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,94%, до 97,39 доллара.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности крупнейшего нефтегазового месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе, в котором осуществляется переработка энергоресурсов этого месторождения.
Как позднее сообщило агентство Fars, в результате этих атак в промышленной зоне возник пожар.
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
Вчера, 08:00
 
