ЦАХАЛ атаковала более 200 объектов в Иране за сутки

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 200 военным объектам в Иране, были атакованы пусковые установки, склады ракет и беспилотников, системы ПВО, сообщила пресс-служба армии.