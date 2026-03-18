ЦАХАЛ атаковала более 200 объектов в Иране за сутки

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 200 военным объектам в Иране, были атакованы пусковые установки, склады ракет и беспилотников, системы ПВО, сообщила пресс-служба армии.
"За последние сутки десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 200 объектам иранского режима в западной и центральной частях Ирана. Среди целей были объекты, используемые иранским режимом для хранения и запуска баллистических ракет и БПЛА, а также системы противовоздушной обороны, пусковые установки баллистических ракет и предприятия по производству оружия", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ЦАХАЛ сообщила о новом ракетном запуске из Ирана
Вчера, 14:28