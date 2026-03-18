Белый дом ответил на слова о внешнем влиянии на Трампа в конфликте с Ираном
Данные о якобы имевшем место внешнем влиянии на президента США Дональда Трампа при принятии решения о начале конфликта с Ираном являются оскорбительными и... РИА Новости, 18.03.2026
Белый дом осудил слова Кента о внешнем влиянии на Трампа в конфликте с Ираном
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Данные о якобы имевшем место внешнем влиянии на президента США Дональда Трампа при принятии решения о начале конфликта с Ираном являются оскорбительными и смехотворными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
Ранее глава национального контртеррористического центра США
Джо Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана
. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для Штатов.
"Президент считает крайне прискорбным тот факт, что этот человек (Кент – ред.), которому президент оказал честь работать в администрации, опубликовал заявление об отставке на официальном бланке правительства, наполнив его ложью и фактически обвинив президента в том, что им манипулируют иностранные государства. Это смехотворно и оскорбительно", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Сам Трамп
, отвечая ранее во вторник на вопрос журналиста об отставке Кента, сказал, что считал его "хорошим парнем", но всегда думал, что "он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности". Уход чиновника с поста американский лидер оценил позитивно.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.