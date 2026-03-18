Белый дом ответил на слова о внешнем влиянии на Трампа в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Данные о якобы имевшем место внешнем влиянии на президента США Дональда Трампа при принятии решения о начале конфликта с Ираном являются оскорбительными и смехотворными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

"Президент считает крайне прискорбным тот факт, что этот человек (Кент – ред.), которому президент оказал честь работать в администрации, опубликовал заявление об отставке на официальном бланке правительства, наполнив его ложью и фактически обвинив президента в том, что им манипулируют иностранные государства. Это смехотворно и оскорбительно", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.