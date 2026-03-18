Трамп смягчил правила морских перевозок для сдерживания цен на нефть - РИА Новости, 18.03.2026
16:58 18.03.2026 (обновлено: 17:11 18.03.2026)
Трамп смягчил правила морских перевозок для сдерживания цен на нефть
Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на... РИА Новости, 18.03.2026
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Ближний Восток, Мексиканский залив, Каролин Левитт, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Решение президента Трампа приостановить действие закона Джонса (Jones Act) на 60 дней — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции "Эпическая ярость", - написала Левитт в соцсети X.
По словам Левитт, эта мера позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.
Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, эта мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
