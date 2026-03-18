Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, почему губернатор Калифорнии не может стать президентом - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/tramp-2081415954.html
Трамп объяснил, почему губернатор Калифорнии не может стать президентом
в мире
сша
калифорния
давос
дональд трамп
гэвин ньюсом
вудро вильсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260317/tramp-2081290960.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061271209.html
https://ria.ru/20260224/tramp-2076310226.html
сша
калифорния
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп объяснил, почему губернатор Калифорнии не может стать президентом

Трамп: губернатор Калифорнии Ньюсом не может быть президентом из-за дислексии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не может быть президентом из-за дислексии.
Ньюсом входит в число наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии на следующих президентских выборах, Трамп не раз критиковал его.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"За один день". Трамп сделал тревожное заявление об Украине
17 марта, 19:42
"Губернатор Ньюсом признавал, что у него есть сложности с обучением. Если честно, я полностью за людей со сложностями в обучении, но не в случае с моим президентом. Я не хочу… Я думаю, что у президента не должно быть сложностей с обучением", - сказал он.
Трамп тут же оговорился, что понимает, что "очень спорно говорить такие ужасные вещи", но тут же добавил, что "все, что связано с ним (Ньюсомом), это тупизм".
Ньюсом неоднократно говорил о том, что у него дислексия, которая может мешать чтению или правописанию.
Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках
11 декабря 2025, 04:08
Он написал 16 марта в соцсети Х: "Каждому ребенку с затруднениями в обучении: не позволяйте никому, даже президенту Соединенных Штатов, издеваться над вами. Дислексия не слабость. Это ваша сила".
Газета New York Times напоминает в этой связи, что дислексия наблюдается в среднем у каждого пятого человека и что она была у 28-президента США Вудро Вильсона.
Вопрос о выдвижении кандидатуры Ньюсома на пост президента США в 2028 году остается открытым. По его словам, он не принимал решения участвовать в выборах и сначала хочет посоветоваться семьей.
Трамп ранее назвал Ньюсома некомпетентным из-за его выступлений на Мюнхенской конференции, где тот критиковал действия администрации США, а также раскритиковал его поездку в Давос, где тот высмеивал политику американского лидера.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Трамп объявил, что губернатор Калифорнии выбыл из президентской гонки
24 февраля, 06:41
 
В миреСШАКалифорнияДавосДональд ТрампГэвин НьюсомВудро Вильсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала