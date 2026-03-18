Трамп объяснил, почему губернатор Калифорнии не может стать президентом

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не может быть президентом из-за дислексии.

Ньюсом входит в число наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии на следующих президентских выборах, Трамп не раз критиковал его.

"Губернатор Ньюсом признавал, что у него есть сложности с обучением. Если честно, я полностью за людей со сложностями в обучении, но не в случае с моим президентом. Я не хочу… Я думаю, что у президента не должно быть сложностей с обучением", - сказал он.

Трамп тут же оговорился, что понимает, что "очень спорно говорить такие ужасные вещи", но тут же добавил, что "все, что связано с ним (Ньюсомом), это тупизм".

Ньюсом неоднократно говорил о том, что у него дислексия, которая может мешать чтению или правописанию.

Он написал 16 марта в соцсети Х: "Каждому ребенку с затруднениями в обучении: не позволяйте никому, даже президенту Соединенных Штатов, издеваться над вами. Дислексия не слабость. Это ваша сила".

Вопрос о выдвижении кандидатуры Ньюсома на пост президента США в 2028 году остается открытым. По его словам, он не принимал решения участвовать в выборах и сначала хочет посоветоваться семьей.