ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетовал, что провел весь день с ирландцами, а не иранцами.

Во вторник, в День святого Патрика, американский лидер принял в Белом доме ирландского премьера Михола Мартина, поучаствовал в ланче "друзей Ирландии" и еще одном торжественном мероприятии.