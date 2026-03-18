РКН заявил о неисполнении Telegram российского законодательства

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Telegram до сих пор не исполняет российские законы, заявили в РКН.
«
"Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram", — рассказали в ведомстве.
В середине февраля РКН начал замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Роскомнадзор сообщал, что из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. По этой причине от администрации Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но она проигнорировала все обращения. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
