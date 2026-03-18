РКН заявил о неисполнении Telegram российского законодательства

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Telegram до сих пор не исполняет российские законы, заявили в РКН .

Одной из причин введения ограничений стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Роскомнадзор сообщал, что из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, но принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.