Долг Telegram по штрафам в России вырос до 14,2 миллиона рублей

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Долг мессенджера Telegram в России вырос на 5,1 миллиона рублей и достиг 14,2 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В середине февраля РИА Новости сообщало со ссылкой на материалы приставов, что с Telegram принудительно взыскивают более 9 миллионов рублей по восьми исполнительным производствам о штрафах.

По данным на 18 марта, мессенджер все еще должен 2 миллиона рублей по штрафам по актам, вынесенным управлением Роскомнадзора по ЦФО. Также 18 февраля с сервиса начали взыскивать 12,22 миллиона рублей штрафов по семи исполнительным производствам, из которых шесть - ранее были прекращены, а затем - возобновлены.

В результате сумма долга Telegram выросла на 5,1 миллиона рублей - с 9,12 миллиона до 14,22 миллиона рублей.

При этом мессенджер с сентября 2025 года по март 2026 года избежал оплаты 5,27 миллиона рублей по штрафам по 11 исполнительным производствам, которые были прекращены.