Девушка говорит по телефону на улице в центре Москвы

В России появился первый смартфон с импортозамещенной технологией GPS

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый мобильный телефон GLS-1 с импортозамещенной технологией GPS от компании АО "ГЛОНАСС" появился в России, сообщили РИА Новости в компании.

"На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией "А-ГЛОНАСС", разработанной компанией АО "ГЛОНАСС" - GLS-1", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что технология "А-ГЛОНАСС" создана в рамках импортозамещения и является заменой A-G PS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутниковой навигации.

Смартфон GLS-1 выпускается в России совместно с производителем электроники - компанией Fplus на базе производимого ей смартфона Fplus R570E. Продукт ориентирован на рынки B2B и B2G и поставляется под конкретные проекты в объемах, необходимых заказчикам.

"А-ГЛОНАСС" позволяет в разы сократить время первого определения местоположения: в плотной городской застройке смартфонам и мобильным приложениям требуется от десятков секунд до нескольких минут на получение и обработку координат от глобальных навигационных спутниковых систем", - прокомментировал представитель АО "ГЛОНАСС" Виталий Деркач.

Он подчеркнул, что навигационная поддержка упростит и ускорит построение маршрутов по российским дорогам в условиях радиопомех и ограничений связи.

"Разработка не имеет аналогов - большинство смартфонов во всем мире подключены исключительно к A-GPS. Мы планируем существенно расширять линейку GLS и активно предлагать функционал различным категориям пользователей", - добавил Деркач. По его словам, это обеспечит навигационный и технологический суверенитет, повысит безопасность данных россиян и, в частности, сотрудников госкорпораций.

Смартфон выпускается в защищенном корпусе, что позволяет использовать его в сложных условиях эксплуатации. Устройство получило операционную систему " Аврора " российской разработки, которая обеспечивает защищенную среду данных с обработкой на российских серверах.

Также телефон оснащается системой навигации и мониторинга "АйконНав" для офлайн-навигации с поиском по адресу, построением и визуальным ведением маршрута по всей России. Он не отправляет данные и работает с выключенным или отсутствующим интернетом.