08:38 18.03.2026
В России появился первый смартфон с импортозамещенной технологией GPS
Первый мобильный телефон GLS-1 с импортозамещенной технологией GPS от компании АО "ГЛОНАСС" появился в России, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 18.03.2026
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080329925_326:0:2791:1849_1920x0_80_0_0_bb08cc9f6d9cc12180053134f1f63fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Майшев | Девушка говорит по телефону на улице в центре Москвы
Девушка говорит по телефону на улице в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первый мобильный телефон GLS-1 с импортозамещенной технологией GPS от компании АО "ГЛОНАСС" появился в России, сообщили РИА Новости в компании.
"На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией "А-ГЛОНАСС", разработанной компанией АО "ГЛОНАСС" - GLS-1", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что технология "А-ГЛОНАСС" создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутниковой навигации.
Смартфон GLS-1 выпускается в России совместно с производителем электроники - компанией Fplus на базе производимого ей смартфона Fplus R570E. Продукт ориентирован на рынки B2B и B2G и поставляется под конкретные проекты в объемах, необходимых заказчикам.
"А-ГЛОНАСС" позволяет в разы сократить время первого определения местоположения: в плотной городской застройке смартфонам и мобильным приложениям требуется от десятков секунд до нескольких минут на получение и обработку координат от глобальных навигационных спутниковых систем", - прокомментировал представитель АО "ГЛОНАСС" Виталий Деркач.
Он подчеркнул, что навигационная поддержка упростит и ускорит построение маршрутов по российским дорогам в условиях радиопомех и ограничений связи.
"Разработка не имеет аналогов - большинство смартфонов во всем мире подключены исключительно к A-GPS. Мы планируем существенно расширять линейку GLS и активно предлагать функционал различным категориям пользователей", - добавил Деркач. По его словам, это обеспечит навигационный и технологический суверенитет, повысит безопасность данных россиян и, в частности, сотрудников госкорпораций.
Смартфон выпускается в защищенном корпусе, что позволяет использовать его в сложных условиях эксплуатации. Устройство получило операционную систему "Аврора" российской разработки, которая обеспечивает защищенную среду данных с обработкой на российских серверах.
Также телефон оснащается системой навигации и мониторинга "АйконНав" для офлайн-навигации с поиском по адресу, построением и визуальным ведением маршрута по всей России. Он не отправляет данные и работает с выключенным или отсутствующим интернетом.
"Мы планируем активно развивать линейку продуктов GLS вместе с АО "ГЛОНАСС". Предложенное решение не только отвечает всем требованиям законодательства по импортозамещению, но и существенно расширяет функциональность продукта", - отметили в компании Fplus.
