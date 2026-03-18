13:45 18.03.2026 (обновлено: 14:08 18.03.2026)
В Тель-Авиве оцепили квартал, где от боеприпаса погибли два человека
В Тель-Авиве оцепили квартал, где от боеприпаса погибли два человека
Квартал на востоке Тель-Авива, где ночью упал кассетный боеприпас
Полиция Израиля и спецслужбы оцепили квартал на востоке Тель-Авива, где в результате падения кассетного боеприпаса ночью погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости. На месте собрались десятки журналистов. Спасательные службы продолжают разбор завалов, поэтому доступ к зданию, в которое попали поражающие элементы заблокирован. По словам представителей полиции, вход в здание небезопасен.
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Полиция Израиля и спецслужбы оцепили квартал на востоке Тель-Авива, где в результате падения кассетного боеприпаса ночью погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.
На месте собрались десятки журналистов. Спасательные службы продолжают разбор завалов, поэтому доступ к зданию, в которое попали поражающие элементы заблокирован. По словам представителей полиции, вход в здание небезопасен.
Журналисты отмечают, что на место в ближайшее время может приехать президент Израиля Ицхак Герцог.
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани на месте подтвердил журналистам, что ночью двое пожилых людей погибли внутри дома в результате попадания кассетного боеприпаса от иранской ракеты. Они не успели войти в защищенное помещение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Посол США в Израиле встретился с Нетаньяху на фоне слухов о его гибели
Вчера, 11:45
 
