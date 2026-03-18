Водителю автобуса, попавшего в ДТП на Пхукете, грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 18.03.2026
14:36 18.03.2026
Водителю автобуса, попавшего в ДТП на Пхукете, грозит до десяти лет тюрьмы
БАНГКОК, 18 мар – РИА Новости. Водителю микроавтобуса, в результате аварии которого на Пхукете погибла гражданка Узбекистана и получили тяжелые травмы двое россиян, по основной статье может грозить до 10 лет тюрьмы, следует из соответствующих статей уголовного кодекса Таиланда, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Согласно статье 291 УК Таиланда, неосторожное вождение транспортного средства, повлекшее смерть человека, карается тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом до 200 тысяч таиландских бат (617,9 доллара). При этом если неосторожное вождение приводит к тяжелым травмам, водителю грозит до 3 лет тюрьмы, а если к легким травмам – до года тюремного заключения.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Потерявшийся в Таиланде учитель из Петербурга вернулся в Россию
16 марта, 15:46
В ДТП с микроавтобусом пострадали восемь россиян и четыре гражданина Узбекистана. Одна гражданка Узбекистана скончалась на месте аварии, 11 человек попали в больницы. Двое граждан России из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В таиландском суде принято сложение наказаний, так что если виновность водителя в ДТП будет доказана, ему могут одновременно грозить тюремные сроки и за неосторожное вождение, повлекшее смерть, и за неосторожное вождение, повлекшее тяжелые и легкие травмы, то есть до 10 лет и более.
Ранее сообщалось, что микроавтобус, который вез 12 туристов из России и Узбекистана из района Карон на Пхукете в соседнюю провинцию Пханга, около 4 утра (00.00 мск) в среду потерял управление на трассе и врезался в столб освещения. Металлическое ограждение дороги пропороло корпус автобуса и глубоко вошло в салон. Газета "Кхаосот" сообщила, что на допросе в полиции 41-летний водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, заявил, что перед его микроавтобусом в момент аварии на трассе внезапно затормозил грузовик с прицепом, из-за чего он сам резко затормозил и вывернул руль налево, чтобы объехать прицеп, но не справился с управлением и автобус вылетел с трассы, врезавшись в столб. Водитель заявил, что точно не засыпал за рулем, сообщает издание.
Также полицейские отметили в протоколе о происшествии, что в момент аварии водитель и все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в сообщении. Следствие по факту ДТП продолжается.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
16 марта, 15:36
 
