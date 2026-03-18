Священник пояснил, почему в храмах иногда не причащают младенцев

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Детей, которые еще не могут есть твердую пищу, не причащают на литургии преждеосвященных даров – особом богослужении, которое проводят во время Великого поста по средам и пятницам, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят православные христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми Дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери – последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.

"Во время Великого поста по средам и пятницам совершают особое богослужение - литургию преждеосвященных даров, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освящённых прежде - в предшествующее воскресенье. Но к среде или пятнице Святые дары высыхают, их снова смачивают в вине, которое в данном случае не является Кровью Христовой, - и в таком виде дают верующим. Поэтому дети, которые еще не могут есть твердую пищу, не могут на такой литургии причаститься. На обычной же литургии малышам дают только Кровь Христову без самих частиц", - сказал отец Антоний Борисов.

По его словам, традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. "В эпоху гонений христиане заготавливали Святых Даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После литургии они уносили частицы с собой, чтобы приобщиться на случай ареста и казни. Традиция самопричащения исчезла в VI веке, превратившись в причащение заранее заготовленными Дарами. Но кое-что от нее осталось: причащаться на такой литургии сейчас могут только относительно взрослые верующие, которые могут приобщиться именно частицей Святых Даров", - заключил священник.