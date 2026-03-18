Священник пояснил, почему в храмах иногда не причащают младенцев
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
Священник пояснил, почему в храмах иногда не причащают младенцев
Детей, которые еще не могут есть твердую пищу, не причащают на литургии преждеосвященных даров – особом богослужении, которое проводят во время Великого поста... РИА Новости, 18.03.2026
Священник пояснил, почему в храмах иногда не причащают младенцев

Священник Борисов: детей, которые еще не могут есть твердую пищу, не причащают

© РИА Новости / Виталий Аньков
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Обряд крещения младенца в храме Святителя Николая Чудотворца во Владивостоке
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Детей, которые еще не могут есть твердую пищу, не причащают на литургии преждеосвященных даров – особом богослужении, которое проводят во время Великого поста по средам и пятницам, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Литургия – богослужение, в ходе которого, как верят православные христиане, хлеб и вино чудесным образом становятся Телом и Кровью Христовыми - Святыми Дарами, их и дают людям (причащают их) во время богослужения. Таинство Евхаристии (Причащения) установлено самим Иисусом Христом во время Тайной вечери – последней трапезы с апостолами. Литургию в храмах обычно проводят ежедневно.
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Священник рассказал про особую литургию во время поста
Вчера, 13:13
"Во время Великого поста по средам и пятницам совершают особое богослужение - литургию преждеосвященных даров, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освящённых прежде - в предшествующее воскресенье. Но к среде или пятнице Святые дары высыхают, их снова смачивают в вине, которое в данном случае не является Кровью Христовой, - и в таком виде дают верующим. Поэтому дети, которые еще не могут есть твердую пищу, не могут на такой литургии причаститься. На обычной же литургии малышам дают только Кровь Христову без самих частиц", - сказал отец Антоний Борисов.
Верующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Тысячи человек почтили память старца Илия в Оптиной пустыни
Вчера, 13:11
По его словам, традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. "В эпоху гонений христиане заготавливали Святых Даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После литургии они уносили частицы с собой, чтобы приобщиться на случай ареста и казни. Традиция самопричащения исчезла в VI веке, превратившись в причащение заранее заготовленными Дарами. Но кое-что от нее осталось: причащаться на такой литургии сейчас могут только относительно взрослые верующие, которые могут приобщиться именно частицей Святых Даров", - заключил священник.
Великий пост в 2026 году идет с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Вид на гору Крох Патрик в графстве Мейо в Ирландии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии
16 марта, 13:34
 
