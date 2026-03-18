ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Предприниматели города Пестово Новгородской области передали бойцам СВО автомобиль УАЗ, мотоцикл, генератор, медикаменты, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что вернулся из очередной поездки в приграничные районы Курской области, доставив гуманитарный груз в пять различных подразделений. Груз был собран по заявкам бойцов.

© Фото : Денис Виноградов Новгородские предприниматели передали машину и мотоцикл в зону СВО

"Операторам БПЛА срочно требовался генератор, поскольку бесперебойное электропитание является критически важным... Бойцам танкового полка понадобилась машина УАЗ для подвоза продовольствия... Мы также побывали у штурмовиков, доставив им ценный груз, включающий большое количество предметов быта, медикаментов, а также готовые к употреблению супы и каши", - сообщил Виноградов.

Он отметил, что конечной точкой поездки стали позиции бойцов из Новгородской области. Виноградов передал им автомобильные и квадроциклетные шины, маскировочные сети, но самым ценным подарком для них стал мотоцикл. Кроме того, бойцам были доставлены письма от учеников школы №2 города Пестово.

