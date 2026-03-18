Бойцы с начала марта уничтожили пять артиллерийских систем ВСУ в зоне СВО

ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Один расчет разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" десантников "Днепра" с начала марта на херсонском направлении уничтожил пять артиллерийских систем ВСУ, среди которых были M777 американского производства, сообщил РИА Новости десантник "Днепра", оператор ZALA с позывным "Мореман".

"За март месяц уничтожили пять целей. Это в основном были скрытые орудия, три семерки (М777 - ред.), Д-20", - рассказал военнослужащий.