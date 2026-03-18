Пленный рассказал о дезертирстве заключенных из рядов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Половина заключенных, подписавших контракт с ВСУ, дезертирует из первого отдельного штурмового полка ВСУ "Да Винчи" при отправлении на передовые позиции в Запорожской области, рассказал РИА Новости военнопленный, бывший заключенный Андрей Гриценко.

"Большинство (заключенных - ред.) идет в СОЧ (самовольное оставление части, дезертирство - ред.), 50% сразу идет в СОЧ, когда попадают уже непосредственно в Новую Николаевку, в то место, откуда мы выходим на ноль", - сказал пленный.

Он отметил, что часть заключенных подписывают контракт с ВСУ уже планируя свой побег, другая часть, видя обстановку на фронте, дезертирует. Пленный добавил, что во время отправки заключенных на позиции их никто не охраняет, командиры ничего не предпринимают, чтобы люди не дезертировали, и говорят подчиненным: "Хотите, бегите. Вас держать не собираются, никто вас тут не собирается охранять".

Пленный рассказал, что в 225-й отдельной механизированной бригаде "Скала" подразделения, состоящие из заключенных, пускают "в расход", а доставляют экс-заключенных на передовую под конвоем.

С его слов, 4 января он в составе группы из трех человек пришел в командный блиндаж недалеко от села Веселое в Запорожской области , с задачей силой отправить пятерых заключенных на позиции.

"Наша задача была прийти и забрать у них оружие, если что дать им по лицу и сказать, что отправляйтесь… любым способом заставить их отправиться", - объяснил пленный.