Боец рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР

ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ наносили целенаправленные удары при эвакуации мирных жителей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Универ".

По словам оператора подразделения беспилотных систем отряда "БАРС-22" 55-й гвардейской дивизии, мирные жители скрывались в подвалах одного из населённых пунктов в зоне боевых действий, и украинские боевики целенаправленно обстреливали мирные убежища.