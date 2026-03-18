Бойцы "Днепра" уничтожили ЗРК IRIS-T на Херсонском направлении
Расчет разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T03:12:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии в 15 километрах в глубине фронта на херсонском направлении, сообщил РИА Новости десантник "Днепра", оператор БПЛА Zala с позывным "Мореман".
"Самая интересная цель, которую приходилось на этом направлении поражать, это ЗРК IRIS-T. Расположена была порядка 15 километров от линии боевого соприкосновения. То есть, разведчиком обнаружили, зашли двумя барражирующими боеприпасами типа "Ланцет", и цель была уничтожена", - сообщил РИА Новости "Мореман".
По словам бойца, благодаря мастерству расчетов и ТТХ комплекса "Zala-Ланцет", разведку сейчас удается вести глубоко в тылу противника.
Комплекс "Zala-Ланцет" состоит из разведывательного БПЛА "Zala" и барражирующего ударного боеприпаса "Ланцет". Десантники Днепра
активно применяют комплекс по оккупирующим правобережье Днепра Херсонской области
боевикам киевского режима.