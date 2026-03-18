Бойцы "Днепра" уничтожили ЗРК IRIS-T на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Расчет разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" десантников группировки войск "Днепр" уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии в 15 километрах в глубине фронта на херсонском направлении, сообщил РИА Новости десантник "Днепра", оператор БПЛА Zala с позывным "Мореман".

"Самая интересная цель, которую приходилось на этом направлении поражать, это ЗРК IRIS-T. Расположена была порядка 15 километров от линии боевого соприкосновения. То есть, разведчиком обнаружили, зашли двумя барражирующими боеприпасами типа "Ланцет", и цель была уничтожена", - сообщил РИА Новости "Мореман".