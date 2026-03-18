Депутат Свинцов сообщил, что пока остается в думской фракции ЛДПР

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил РИА Новости, что пока остается в думской фракции ЛДПР, но может быть исключен из нее на следующей неделе.

"Да, но на следующей неделе возможно исключат", - сказал Свинцов в ответ на вопрос, остается ли он членом фракции ЛДПР.