Финансист обозначил критическую сумму на банковских счетах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сумма страхования средств граждан в банках — 1,4 миллиона рублей — может меняться в зависимости от ряда нюансов, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, система страхования вкладов (ССВ) по сути является “последним барьером” безопасности клиента. Она гарантирует возврат средств, не превышающих лимит, даже если банк обанкротится или потеряет лицензию. Однако при этом банк должен быть включен в реестр участников ССВ.

Есть и другие нюансы: страховке подлежат не все счета, а по некоторым действуют повышенные лимиты. Например, для эскроу-счетов в рамках ДДУ это 10 миллионов рублей, а для безотзывных вкладов сроком от трех лет — 2,8 миллиона рублей.

“Если у клиента совокупная сумма остатков на накопительных и текущих счетах составляет 1,4 миллиона рублей, то в страховое покрытие уже не будут включены проценты, которые должны были быть начислены по действующей тарифной сетке банка”, — пояснил Ферапонтов