Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье троих бывших судей заподозрили во взятках - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 18.03.2026
На Ставрополье троих бывших судей заподозрили во взятках
На Ставрополье троих бывших судей заподозрили во взятках
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело за взятки и попытки их получения, а также за посредничество во взяточничестве в отношении трех бывших судей Ставропольского края, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в августе и декабре 2023 года бывший зампредседателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов при посредничестве председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева, судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя в отставке Тимура Набокова и Сергея Михайлова дважды соглашался на взятки в 1 и 3 миллиона рублей за изменение меры пресечения фигурантам уголовных дел, но деньги не получил, так как ходатайства отклонили.
В июле 2024 года Хрипунов через Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения по гражданскому делу.
В декабре 2023 года Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение исковых требований о взыскании долга.
"Председателем СК РФ Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова (часть 1 статьи 30, пункт "в" часть 5 статьи 290, часть 1 статьи 30, часть 6 статьи 290, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя в отставке Тимура Набокова (часть 4 статьи 291.1, часть 4 ст. 290, пункты "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ) и заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", – сказала Петренко.
По ее информации, Сокуренко и Михайлов задержаны, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), Михайлов заключен под стражу, Сокуренко помещен под домашний арест.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала