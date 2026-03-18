На Ставрополье троих бывших судей заподозрили во взятках
Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело за взятки и попытки их получения, а также за посредничество во взяточничестве в отношении...
Бастрыкин возбудил дело о взятках против 3 бывших судей из Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело за взятки и попытки их получения, а также за посредничество во взяточничестве в отношении трех бывших судей Ставропольского края, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным
следствия, в августе и декабре 2023 года бывший зампредседателя Ставропольского краевого суда
Михаил Хрипунов при посредничестве председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева
, судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя
в отставке Тимура Набокова и Сергея Михайлова
дважды соглашался на взятки в 1 и 3 миллиона рублей за изменение меры пресечения фигурантам уголовных дел, но деньги не получил, так как ходатайства отклонили.
В июле 2024 года Хрипунов через Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения по гражданскому делу.
В декабре 2023 года Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение исковых требований о взыскании долга.
"Председателем СК
РФ Александром Ивановичем Бастрыкиным
с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова (часть 1 статьи 30, пункт "в" часть 5 статьи 290, часть 1 статьи 30, часть 6 статьи 290, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя в отставке Тимура Набокова (часть 4 статьи 291.1, часть 4 ст. 290, пункты "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ) и заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", – сказала Петренко
.
По ее информации, Сокуренко и Михайлов задержаны, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), Михайлов заключен под стражу, Сокуренко помещен под домашний арест.