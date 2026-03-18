Суд в Челябинске арестовал членов ОПГ из-за незаконно добытых драгметаллов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар - РИА Новости. Суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде ареста для пяти членов ОПГ, у которых при обысках были изъяты незаконно добытые драгоценные металлы, также подсудимые связанны с арестованным Артаком Варосяном, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Сегодня, 18 марта, в Центральный районном суде Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении ранее задержанных сотрудниками УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии пяти членов ОПГ, обвиняемых по части 3 статьи 163 УК России (вымогательство)", - сказал собеседник агентства.

Во вторник правоохранители сообщали РИА Новости, что по местам проживания и деятельности членов преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Варосяном и его активными сторонниками, проведены обыски, были изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также драгоценные металлы, которые добыты преступным путем на золотодобывающих предприятиях, в том числе на ПАО " ЮГК ".

Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия.