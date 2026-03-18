Суд в Рязани озвучил сроки двум подросткам за попытку поджога локомотивов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Рязани признал двух несовершеннолетних виновными в совершении террористического акта и покушении на него, они получили 8,5 и 3,5 лет лишения свободы, сообщает СК на платформе Max.

"Собранные следственными органами СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух несовершеннолетних жителей областного центра. Приговором суда молодому человеку и девушке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении

По данным следствия, в октябре 2024 года 16-летний фигурант по указанию запрещенной в РФ террористической организации привлек к преступлению свою 14-летнюю знакомую. За денежное вознаграждение они подожгли вышку сотовой связи в Рязани , нарушив работу оператора.

Кроме того, подростки попытались поджечь три электровоза на территории локомотивного депо, однако не смогли довести преступление до конца и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Подростки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), части 3 статьи 30, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению теракта).