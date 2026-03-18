Суд в Рязани озвучил сроки двум подросткам за попытку поджога локомотивов
Суд в Рязани признал двух несовершеннолетних виновными в совершении террористического акта и покушении на него, они получили 8,5 и 3,5 лет лишения свободы,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:54:00+03:00
происшествия
россия
рязань
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Рязани признал двух несовершеннолетних виновными в совершении террористического акта и покушении на него, они получили 8,5 и 3,5 лет лишения свободы, сообщает СК на платформе Max.
"Собранные следственными органами СК России
по Рязанской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух несовершеннолетних жителей областного центра. Приговором суда молодому человеку и девушке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев соответственно с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении
.
По данным следствия, в октябре 2024 года 16-летний фигурант по указанию запрещенной в РФ террористической организации привлек к преступлению свою 14-летнюю знакомую. За денежное вознаграждение они подожгли вышку сотовой связи в Рязани
, нарушив работу оператора.
Кроме того, подростки попытались поджечь три электровоза на территории локомотивного депо, однако не смогли довести преступление до конца и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
Подростки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), части 3 статьи 30, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению теракта).
В СК добавили, что суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба.