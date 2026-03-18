Суд арестовал фигурантку дела об убийстве женщины по указке мошенников

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы отправил в СИЗО 22-летнюю москвичку Софью Никольскую, задержанную в рамках расследования убийства женщины на северо-западе столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Никольской меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 мая 2026 года", - огласил решение судья.

Действия девушки квалифицированы по статье "Разбой" (ч. 4 ст. 162 УК РФ ).

В ходе заседания защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Адвокат Никольской просил суд избрать домашний арест. Сторона защиты также обращала внимание на то, что девушка ранее не судима, имеет постоянное место жительства в Москве и положительные характеристики.

Как сообщили в столичном главке СК , Никольская приобрела болгарку и доставила ее в квартиру, где ранее находился 20-летний игрок ФК "Урал-2" Даниил Секач. "С использованием этого инструмента он вскрыл сейф. Злоумышленник выбросил найденные деньги и ювелирные украшения в окно, а Никольская подобрала их и передала организаторам преступления", - рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, убийство 48-летней предпринимательницы совершил Секач, действовавший по указанию телефонных мошенников. Спортсмен нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась. В понедельник Тушинский суд арестовал Секача по делу об убийстве.