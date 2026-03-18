18:53 18.03.2026 (обновлено: 19:25 18.03.2026)
Суд изъял имущество депутата гордумы Краснодара на десять миллиардов рублей
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства имущество депутата городской Думы Краснодара Виктора Тимофеева и близких ему лиц, рыночная стоимость имущества составляет более 10 миллиардов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Ленинским районным судом Краснодара рассмотрено исковое заявление заместителя Генерального прокурора РФ к Виктору Тимофееву и связанным с ним лицам. В иске прокуратура просила обратить в доход Российской Федерации имущество ответчиков. Рыночная стоимость движимого, недвижимого имущества и хозяйственных обществ составляет 10 074 549 295 рублей", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
По данным пресс-службы судов Кубани, в доход России были изъяты все доли в уставном капитале трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков, а также семи транспортных средств.
Сообщается, что Тимофеев пользовался административным ресурсом занимаемой должности, служебными полномочиями и политическим влиянием. Он также лоббировал интересы подконтрольных ему организаций при заключения контрактов. Например, контракты на организацию перевозки групп детей были заключены с подконтрольной Тимофееву ООО "Кубаньгрузсервис", при этом муниципальные учреждения Краснодара безвозмездно передавали обществу автобусы на бесплатной основе на протяжении более 15 лет. Кроме того, в ноябре 2025 года договор на организованную перевозку групп детей был заключен с принадлежащим также Тимофееву ООО "СпецТрансАвто" на сумму 515,9 миллиона рублей.
Таким образом, с 2011 года организации Тимофеева получали муниципальные контракты на сумму более 5 миллиардов рублей, уточняют в пресс-службе судов. При этом подчеркивается, что перевозки детей были организованы с нарушениями требований безопасности.
На полученные коррупционные доходы фигурант приобретал высоколиквидные объекты недвижимости, в том числе создавал юридические лица и покупал иные активы, которые он и распределил среди своих родственников и подконтрольных лиц, добавили в пресс-службе судов Кубани.
