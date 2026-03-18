Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/sud-2081525210.html
Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4
2026-03-18T18:37:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
борис надеждин
агентство по страхованию вкладов
росэнергобанк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_0:214:3169:1996_1920x0_80_0_0_b0a93b2f16b7a58484c1d65809ffc593.jpg
https://ria.ru/20260318/kuban-2081518186.html
https://ria.ru/20260318/sud-2081488168.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4a269eb8b193197c5a6681563812a2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые отказали признанному банкротом политику Борису Надеждину, просившему исключить из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах, его автомобиль Toyota RAV4, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В кассационной жалобе Надеждин сослался на "игнорирование судами нуждаемости в автомобиле по состоянию здоровья, нецелесообразность реализации автомобиля, нарушение прав супруги, не привлеченной к участию в споре". Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова, изучив кассацию политика, не усмотрела оснований для пересмотра судебных актов по спору.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей
Вчера, 18:10
Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, попросил арбитражный суд Московской области, рассматривающий дело о его банкротстве, исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.
Суд первой инстанции установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Суд также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. С первой инстанцией впоследствии согласились апелляционный суд и суд округа.
Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей. Других кредиторов у него нет.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Москве арестовали бизнесмена по делу о хищении средств у бойцов СВО
Вчера, 17:01
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала