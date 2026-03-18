Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4
Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4 - РИА Новости, 18.03.2026
Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые отказали признанному банкротом политику Борису Надеждину, просившему... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T18:37:00+03:00
2026-03-18T18:37:00+03:00
2026-03-18T18:37:00+03:00
россия, московская область (подмосковье), борис надеждин, агентство по страхованию вкладов, росэнергобанк, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Борис Надеждин, Агентство по страхованию вкладов, Росэнергобанк, Происшествия
Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4
РИА Новости: Верховный суд РФ не вернул Борису Надеждину его Toyota RAV4
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые отказали признанному банкротом политику Борису Надеждину, просившему исключить из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах, его автомобиль Toyota RAV4, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В кассационной жалобе Надеждин
сослался на "игнорирование судами нуждаемости в автомобиле по состоянию здоровья, нецелесообразность реализации автомобиля, нарушение прав супруги, не привлеченной к участию в споре". Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова, изучив кассацию политика, не усмотрела оснований для пересмотра судебных актов по спору.
Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ
на выборах в 2024 году, попросил арбитражный суд Московской области
, рассматривающий дело о его банкротстве, исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.
Суд первой инстанции установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Суд также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. С первой инстанцией впоследствии согласились апелляционный суд и суд округа.
Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению Агентства по страхованию вкладов
от лица обанкротившегося Росэнергобанка
. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей. Других кредиторов у него нет.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.