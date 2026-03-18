Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/sud-2081479018.html
Нижегородских подростков осудили на шесть лет за поджог станций связи
Двое подростков в Нижегородской области осуждены на шесть лет и шесть лет три месяца воспитательной колонии за террористический акт на объектах сотовой связи,... РИА Новости, 18.03.2026
происшествия
нижегородская область
ленинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260318/kurer-2081474042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Двое подростков в Нижегородской области осуждены на шесть лет и шесть лет три месяца воспитательной колонии за террористический акт на объектах сотовой связи, сообщает СУСК по региону РФ.
Следствие и суд установили, что в мае 2025 года 16-летний и 17-летний подростки, выполняя задание, поступившее от неизвестного в Telegram, за денежное вознаграждение подожгли три базовые станции операторов сотовой связи в Ленинском районе, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона. Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону задержали подростков, было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
"Приговором суда одному из несовершеннолетних назначено наказание в виде шести лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, второму - шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Допрос курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Курьера, забравшего деньги убитой предпринимательницы в Москве, задержали
Вчера, 16:23
 
ПроисшествияНижегородская областьЛенинский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала