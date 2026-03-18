Суд оставил в силе приговор участникам подготовки теракта в здании ФСБ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе приговор участникам подготовки теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года, получившим от 16 до 22 лет колонии, сообщила пресс-служба ВС РФ.
Второй западный окружной военный суд в конце 2023 года назначил от 16 до 22 лет заключения шестерым фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года. Суд установил, что все они - участники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, а это задание, как сообщала прокурор в ходе слушаний, получили от некоего Абу Джихада. Фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии.
"Верховный суд России не нашел оснований для изменения вынесенных судебных актов и отказал в удовлетворении кассационных жалоб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее приговор суда первой инстанции признала законным апелляционная инстанция.
* запрещенная в России террористическая организация