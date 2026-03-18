Суд не освободил экс-главу правительства Красноярского края из-за болезни

КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд отклонил ходатайство экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, ранее признанного виновным в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске и приговоренного к 3,5 годам лишения свободы, об освобождении из колонии в связи с его онкологией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.

"Рассмотрено ходатайство осужденного Лапшина Ю.А. от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью (онкология). Участвовавший в заседании прокурор возражал против ходатайства, поскольку согласно заключению врачебной комиссии… имеющееся заболевание не входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", - говорится в сообщении.

В результате суд отказал в его просьбе, и Лапшин продолжает находиться в лечебно-исправительном учреждении для осужденных, где получает необходимое лечение., уточнили в краевой прокуратуре.