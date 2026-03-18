Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 18.03.2026
Суд не освободил экс-главу правительства Красноярского края из-за болезни
происшествия
красноярский край
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002943433_0:35:1021:610_1920x0_80_0_0_6cea238ccc64a23f77a82ea512de28ba.jpg
https://ria.ru/20260318/butyagin-2081423200.html
https://ria.ru/20260318/sud-2081403050.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002943433_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_dab7f6ee15b3cc7fd26146c381a6fde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд не освободил экс-главу кабмина Красноярского края Лапшина из-за болезни

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramЭкс-глава красноярского правительства Юрий Лапшин в зале суда
Экс-глава красноярского правительства Юрий Лапшин в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд отклонил ходатайство экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, ранее признанного виновным в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске и приговоренного к 3,5 годам лишения свободы, об освобождении из колонии в связи с его онкологией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
"Рассмотрено ходатайство осужденного Лапшина Ю.А. от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью (онкология). Участвовавший в заседании прокурор возражал против ходатайства, поскольку согласно заключению врачебной комиссии… имеющееся заболевание не входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", - говорится в сообщении.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд огласит решение по экстрадиции Бутягина на Украину в среду
Вчера, 13:31
В результате суд отказал в его просьбе, и Лапшин продолжает находиться в лечебно-исправительном учреждении для осужденных, где получает необходимое лечение., уточнили в краевой прокуратуре.
В марте 2025 года суд признал Лапшина виновным в превышении полномочий при строительстве метро и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в госорганах.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд оштрафовал журналистку Гордееву* за пропаганду нетрадиционных отношений
Вчера, 12:39
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала