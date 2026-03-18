Обвиняемая в покушении на убийство под влиянием мошенников не признала вину

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обвиняемая в покушении на убийство в Москве под влиянием мошенников не признала вину и отказалась от дачи показаний, сообщает прокуратура столицы.

Девушка, находившаяся под влиянием телефонных мошенников, думая, что она работает на правоохранительные органы, 14 марта получила задание устранить местную жительницу, подозреваемую в шпионской деятельности. Вооружившись перцовым баллончиком и молотком, она пришла к квартире на улице Академика Анохина, где распылила газ в лицо хозяйке 1967 года рождения и попыталась ударить молотком. Родственники потерпевшей задержали её.