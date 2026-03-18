Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 18.03.2026 (обновлено: 13:55 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/sud-2081414489.html
Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников
Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников - РИА Новости, 18.03.2026
Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников
Никулинский районный суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство в Москве под влиянием мошенников, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T13:00:00+03:00
2026-03-18T13:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081416641_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8dbf01e236c95b2426cc8acb748666bd.jpg
https://ria.ru/20260318/sizo-2081379798.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081416641_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_72c218aa4416ac5b08c5025bf6fdaa75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников

Обвиняемую в покушении на убийство в Москве под влиянием мошенников арестовали

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыОбвиняемая в покушении на убийство "иноагента" по указанию телефонных мошенников в Никулинском районном суде города Москвы
Обвиняемая в покушении на убийство иноагента по указанию телефонных мошенников в Никулинском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемая в покушении на убийство "иноагента" по указанию телефонных мошенников в Никулинском районном суде города Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никулинский районный суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство в Москве под влиянием мошенников, сообщает прокуратура столицы.
"С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры в отношении 20-летней жительницы столицы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе Max.
Отмечается, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Кроме того, как сообщили в прокуратуре, на судебном заседании обвиняемая возражала против заключения под стражу и просила назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Девушка, находившаяся под влиянием телефонных мошенников, думая, что она работает на правоохранительные органы, 14 марта получила задание устранить местную жительницу, подозреваемую в шпионской деятельности. Вооружившись перцовым баллончиком и молотком, она пришла к квартире на улице Академика Анохина, где распылила газ в лицо хозяйке 1967 года рождения и попыталась ударить молотком. Родственники потерпевшей задержали её.
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала