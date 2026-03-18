Обвиняемая в покушении на убийство "иноагента" по указанию телефонных мошенников в Никулинском районном суде города Москвы

Суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство под влиянием мошенников

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никулинский районный суд арестовал обвиняемую в покушении на убийство в Москве под влиянием мошенников, сообщает прокуратура столицы.

"С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры в отношении 20-летней жительницы столицы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе Max

Отмечается, что ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Кроме того, как сообщили в прокуратуре, на судебном заседании обвиняемая возражала против заключения под стражу и просила назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.