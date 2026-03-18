Суд пока не дал хода иску "Кристалла" об аннулировании в РФ бренда Trump

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) пока оставил без движения иск калужского ликеро-водочного завода "Кристалл", который просит прекратить правовую охрану в России товарного знака Trump, принадлежащего американской компаний DTTM Operations, аффилированной с президентом США Дональдом Трампом, следует из материалов, изученных РИА Новости.

Аннулировать бренд истец просит в связи с тем, что правообладателем он в России не используется. Суд пока не принял поданный 10 марта иск к рассмотрению, так как к исковому заявлению не была приложена справка о юридическом статусе ответчика. Устранить процессуальное нарушение суд предложил "Кристаллу" до 17 апреля.

Товарный знак Trump зарегистрировал в России в 2008 году, как сказано в материалах Роспатента , Доналд Джей Трамп из Нью-Йорка для единственной категории товаров "алкогольные напитки". С 10 марта 2017 года, через полтора месяца после первой инаугурации Трампа на пост президента США , правообладателем бренда в России стала DTTM Operations. Эта компания аффилирована с президентом США и управляет или владеет правами на товарные знаки Trump во многих странах мира.

Комментируя подачу иска, "Кристалл" ранее сообщал, что "вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем". Сам завод в 2025 году подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Trump, под которым собирается выпускать виски, водку и безалкогольные напитки.

В декабре 2025 года "Кристалл" в досудебном порядке предложил американской компании три варианта решения вопроса с товарным знаком Trump: отказаться от прав на бренд в пользу Роспатента, продать права на использование товарного знака заводу или дать согласие на регистрацию заводом схожего товарного знака для алкогольной продукции. Поскольку в установленный законом двухмесячный срок никакого ответа от DTTM Operations не поступило, КЛВЗ принял решение обратиться с иском в СИП, поясняли в пресс-службе завода.

Несмотря на подачу искового заявления, КЛВЗ "Кристалл" по-прежнему выражает готовность к сотрудничеству с DTTM Operations вплоть до совместного использования торгового знака. Одним из вариантов сотрудничества могло бы стать лицензионное производство продуктов под брендом Trump на мощностях КЛВЗ для экспортных рынков, отмечали в "Кристалле".