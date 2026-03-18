Суд пока не дал хода иску "Кристалла" об аннулировании в РФ бренда Trump

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) пока оставил без движения иск калужского ликеро-водочного завода "Кристалл", который просит прекратить правовую охрану в России товарного знака Trump, принадлежащего американской компаний DTTM Operations, аффилированной с президентом США Дональдом Трампом, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Аннулировать бренд истец просит в связи с тем, что правообладателем он в России не используется. Суд пока не принял поданный 10 марта иск к рассмотрению, так как к исковому заявлению не была приложена справка о юридическом статусе ответчика. Устранить процессуальное нарушение суд предложил "Кристаллу" до 17 апреля.
Товарный знак Trump зарегистрировал в России в 2008 году, как сказано в материалах Роспатента, Доналд Джей Трамп из Нью-Йорка для единственной категории товаров "алкогольные напитки". С 10 марта 2017 года, через полтора месяца после первой инаугурации Трампа на пост президента США, правообладателем бренда в России стала DTTM Operations. Эта компания аффилирована с президентом США и управляет или владеет правами на товарные знаки Trump во многих странах мира.
Комментируя подачу иска, "Кристалл" ранее сообщал, что "вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем". Сам завод в 2025 году подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Trump, под которым собирается выпускать виски, водку и безалкогольные напитки.
В декабре 2025 года "Кристалл" в досудебном порядке предложил американской компании три варианта решения вопроса с товарным знаком Trump: отказаться от прав на бренд в пользу Роспатента, продать права на использование товарного знака заводу или дать согласие на регистрацию заводом схожего товарного знака для алкогольной продукции. Поскольку в установленный законом двухмесячный срок никакого ответа от DTTM Operations не поступило, КЛВЗ принял решение обратиться с иском в СИП, поясняли в пресс-службе завода.
Несмотря на подачу искового заявления, КЛВЗ "Кристалл" по-прежнему выражает готовность к сотрудничеству с DTTM Operations вплоть до совместного использования торгового знака. Одним из вариантов сотрудничества могло бы стать лицензионное производство продуктов под брендом Trump на мощностях КЛВЗ для экспортных рынков, отмечали в "Кристалле".
Ранее председатель совета директоров ПАО "Алкогольная Группа Кристалл", куда входит КЛВЗ, Павел Победкин также говорил РИА Новости, что "Кристалл" не исключает выпуск алкоголя под брендом Trump при условии интереса со стороны правообладателя торговой марки, ему было направлено соответствующее предложение.