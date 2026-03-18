Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг Ирана, следует из заявления канцелярии Стармера по итогам встречи с Владимиром Зеленским.