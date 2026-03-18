Рейтинг@Mail.ru
Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 18.03.2026
Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном
Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном - РИА Новости, 18.03.2026
Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном
Премьер Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг Ирана, следует из заявления канцелярии Стармера по... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T21:15:00+03:00
2026-03-18T21:15:00+03:00
в мире
иран
украина
ближний восток
кир стармер
владимир зеленский
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076422521_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_09e58afca84fa49aa7b3cdaadc1095dc.jpg
https://ria.ru/20260318/sravnenie-2081416417.html
https://ria.ru/20260318/glava-2081321847.html
иран
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076422521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2b9260779c6b4ef10e473468b4402dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, украина, ближний восток, кир стармер, владимир зеленский, марк рютте, нато
В мире, Иран, Украина, Ближний Восток, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном

Даунинг-стрит: Стармер не хочет, чтобы конфликт на Украине забыли из-за Ирана

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг Ирана, следует из заявления канцелярии Стармера по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Стармер провел переговоры с Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте во вторник в Лондоне. Во время встречи Британия и Украина подписали декларации о намерении укрепить военное сотрудничество.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Песков прокомментировал сравнение Стармера с Черчиллем, сделанное Трампом
Вчера, 13:05
Как сообщается, премьер принял Зеленского на Даунинг-стрит во вторник. "Премьер-министр начал с того, что заявил о неизменной поддержке Соединенным Королевством Украины, добавив, что, уделяя особое внимание Ближнему Востоку, он не хочет, чтобы мир забыл о происходящем на Украине", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В переговорах с Рютте Стармер подчеркнул важность возобновления навигации через Ормузский пролив и обсудил использование украинских беспилотных технологий на Ближнем Востоке и в Европе, говорится в отдельном пресс-релизе канцелярии.
Когда Зеленский с опозданием прибыл на Даунинг-стрит во вторник, главный политический редактор телеканала Sky News Бет Ригби несколько раз выкрикивала ему вопрос: "Президент США Дональд Трамп про вас забыл?" На вопрос Зеленский не ответил.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и ЕС
Вчера, 00:12
 
В миреИранУкраинаБлижний ВостокКир СтармерВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала