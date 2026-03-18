Стармер не хочет, чтобы украинский конфликт забыли из-за ситуации с Ираном

ЛОНДОН, 18 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы о конфликте на Украине забыли на фоне эскалации вокруг Ирана, следует из заявления канцелярии Стармера по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Как сообщается, премьер принял Зеленского на Даунинг-стрит во вторник. "Премьер-министр начал с того, что заявил о неизменной поддержке Соединенным Королевством Украины, добавив, что, уделяя особое внимание Ближнему Востоку, он не хочет, чтобы мир забыл о происходящем на Украине", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В переговорах с Рютте Стармер подчеркнул важность возобновления навигации через Ормузский пролив и обсудил использование украинских беспилотных технологий на Ближнем Востоке и в Европе, говорится в отдельном пресс-релизе канцелярии.
Когда Зеленский с опозданием прибыл на Даунинг-стрит во вторник, главный политический редактор телеканала Sky News Бет Ригби несколько раз выкрикивала ему вопрос: "Президент США Дональд Трамп про вас забыл?" На вопрос Зеленский не ответил.