Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле

СТАМБУЛ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Стамбуле могут пытаться обмануть туристов, предлагая якобы "бесплатные" подарки, немало и других способов, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

В такси водители могут заявить при оплате наличными, что клиент якобы дал поддельную купюру или порванную, рассказал эксперт. В общественном транспорте туристов могут поджидать мошенники, которые при пополнении транспортной карты успевают подменить карту на свою. Мошенники иногда предлагают туристам, которых видят впервые в жизни, моментальную "дружбу" и отводят их в бар, где затем возникают проблемные ситуации.