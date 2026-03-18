04:10 18.03.2026
Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле
Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристы на набережной в Стамбуле
Туристы на набережной в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Стамбуле могут пытаться обмануть туристов, предлагая якобы "бесплатные" подарки, немало и других способов, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.
"Среди популярных способов обмана туристов в Стамбуле – якобы оброненная "чистильщиком обуви" щетка, различные карточные игры, псевдогиды или фальшивые "помощники", которые в итоге потребуют колоссальные суммы. Кроме того, нередки попытки обмануть с "бесплатным" подарком на улице – например, цветком, флагом или браслетиком – вам отдают этот подарок, но не отстанут, пока не получат деньги", - рассказал эксперт.
В такси водители могут заявить при оплате наличными, что клиент якобы дал поддельную купюру или порванную, рассказал эксперт. В общественном транспорте туристов могут поджидать мошенники, которые при пополнении транспортной карты успевают подменить карту на свою. Мошенники иногда предлагают туристам, которых видят впервые в жизни, моментальную "дружбу" и отводят их в бар, где затем возникают проблемные ситуации.
Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой
