Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле
2026-03-18T04:10:00+03:00
СТАМБУЛ, 18 мар – РИА Новости. Мошенники в Стамбуле могут пытаться обмануть туристов, предлагая якобы "бесплатные" подарки, немало и других способов, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.
"Среди популярных способов обмана туристов в Стамбуле
– якобы оброненная "чистильщиком обуви" щетка, различные карточные игры, псевдогиды или фальшивые "помощники", которые в итоге потребуют колоссальные суммы. Кроме того, нередки попытки обмануть с "бесплатным" подарком на улице – например, цветком, флагом или браслетиком – вам отдают этот подарок, но не отстанут, пока не получат деньги", - рассказал эксперт.
В такси водители могут заявить при оплате наличными, что клиент якобы дал поддельную купюру или порванную, рассказал эксперт. В общественном транспорте туристов могут поджидать мошенники, которые при пополнении транспортной карты успевают подменить карту на свою. Мошенники иногда предлагают туристам, которых видят впервые в жизни, моментальную "дружбу" и отводят их в бар, где затем возникают проблемные ситуации.