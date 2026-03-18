20:25 18.03.2026
Конфликт с Ираном не помешает США помогать Украине, заявил глава ЦРУ
США продолжат оказывать поддержку Украине на фоне конфликта с Россией, несмотря на продолжающуюся эскалацию вокруг Ирана, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. РИА Новости, 18.03.2026
© AP Photo / John McDonnell
Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США продолжат оказывать поддержку Украине на фоне конфликта с Россией, несмотря на продолжающуюся эскалацию вокруг Ирана, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
"Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине", - сказал Рэтклифф во время слушаний в сенатском комитете по разведке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
