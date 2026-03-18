18:48 18.03.2026 (обновлено: 19:10 18.03.2026)
США потопили 120 иранских кораблей с начала конфликта, заявил Белый дом
Американские военные поразили около 7,8 тысячи целей и потопили 120 кораблей за 18 дней продолжающегося конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 18.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Каролин Левитт, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
США поразили 7,8 тысячи целей и потопили 120 кораблей Ирана за 18 дней конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Американские военные поразили около 7,8 тысячи целей и потопили 120 кораблей за 18 дней продолжающегося конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сегодня 18-й день этой операции… На данный момент мы поразили более 7800 целей, более 120 иранских военных кораблей покоятся на дне океана", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
В КСИР ранее заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
11 марта, 19:06
 
