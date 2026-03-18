Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/ssha-2081525956.html
В Эстонии заявили, что США не просили помощи в Ормузском проливе
Союзникам США не поступали конкретные запросы о помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, утверждает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. РИА Новости, 18.03.2026
в мире
сша
ормузский пролив
иран
ханно певкур
дональд трамп
кайя каллас
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260318/britanija-2081403348.html
https://ria.ru/20260318/suda-2081495084.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Ханно Певкур, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Военная операция США и Израиля против Ирана, Эстония
В Эстонии заявили, что США не просили помощи в Ормузском проливе

Певкур: США не запрашивали у союзников конкретной помощи в Ормузском проливе

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Союзникам США не поступали конкретные запросы о помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, утверждает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
"Конкретного запроса со стороны вооруженных сил США союзникам не поступало... Поэтому на военном уровне обсуждение того, какими могли бы быть реальные действия со стороны различных союзников, еще не началось", - заявил министр обороны Эстонии в интервью телерадиокомпании ERR.
По словам Певкура, обеспечение судоходства в проливе - задача не из легких.
"На ситуацию там можно влиять артиллерийским огнем или блокировать пролив иными средствами. Это не тот случай, когда достаточно просто отправить туда корабли, и проблема решится сама собой. Нет, это гораздо более сложная задача", - добавил министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреСШАОрмузский проливИранХанно ПевкурДональд ТрампКайя КалласВоенная операция США и Израиля против ИранаЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала