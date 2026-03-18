В Эстонии заявили, что США не просили помощи в Ормузском проливе

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Союзникам США не поступали конкретные запросы о помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, утверждает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
"Конкретного запроса со стороны вооруженных сил США союзникам не поступало... Поэтому на военном уровне обсуждение того, какими могли бы быть реальные действия со стороны различных союзников, еще не началось", - заявил министр обороны Эстонии в интервью телерадиокомпании ERR.
По словам Певкура, обеспечение судоходства в проливе - задача не из легких.
"На ситуацию там можно влиять артиллерийским огнем или блокировать пролив иными средствами. Это не тот случай, когда достаточно просто отправить туда корабли, и проблема решится сама собой. Нет, это гораздо более сложная задача", - добавил министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.