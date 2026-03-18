Рейтинг@Mail.ru
США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/ssha-2081459003.html
США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ
США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2026
США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ
США перебрасывают как минимум пять самолетов радиолокационной разведки ВМС на Ближний Восток для обнаружения иранских дронов и ракет, сообщает в среду портал...
2026-03-18T15:36:00+03:00
2026-03-18T15:36:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
азорские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078399673_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_f4d9c7b3ceb160cf4dcba2112cae1d2e.jpg
https://ria.ru/20260318/ssha-2081408650.html
https://ria.ru/20260318/iran-2081378177.html
сша
ближний восток
азорские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078399673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02b828b39f38445f5d2263592293f551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, азорские острова
В мире, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Азорские острова
США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ

TWZ: США направили еще как минимум пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток

© REUTERS / US NAVYВоеннослужащие США готовят самолет E-2D Hawkeye к взлету
Военнослужащие США готовят самолет E-2D Hawkeye к взлету - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© REUTERS / US NAVY
Военнослужащие США готовят самолет E-2D Hawkeye к взлету . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США перебрасывают как минимум пять самолетов радиолокационной разведки ВМС на Ближний Восток для обнаружения иранских дронов и ракет, сообщает в среду портал TheWarZone.
"Группа из как минимум пяти палубных самолетов ВМС США E-2D Advanced Hawkeye воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления прибыла минувшей ночью на Азорские острова… Азорские острова - это обычная остановка для американских военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток", - сказано в материале.
По мнению авторов материала, эта переброска - довольно редкий случай для самолетов такого типа, но "это в высшей степени логично и, вероятно, чрезвычайно срочно с учетом того, что происходит на Ближнем Востоке".
Самолеты E-2D на сегодня являются лучшими инструментами радиолокационной разведки на вооружении США, отмечается в статье. Перемещение в регион такого количества этих машин имеет смысл с точки зрения обнаружения многочисленных низколетящих иранских дронов-камикадзе, считают авторы.
Кроме того, эти самолеты могут отслеживать низколетящие крылатые ракеты, баллистические ракеты ближнего радиуса действия и даже потенциальные цели на воде.
Ранее сообщалось, что Австралия направила в зону Персидского залива разведывательный самолет E-7A Wedgetail, который может делиться данными с американскими военными.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаАзорские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала