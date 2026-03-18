США направили еще пять самолетов-разведчиков на Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США перебрасывают как минимум пять самолетов радиолокационной разведки ВМС на Ближний Восток для обнаружения иранских дронов и ракет, сообщает в среду портал TheWarZone.
"Группа из как минимум пяти палубных самолетов ВМС США E-2D Advanced Hawkeye воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления прибыла минувшей ночью на Азорские острова… Азорские острова - это обычная остановка для американских военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток", - сказано в материале.
По мнению авторов материала, эта переброска - довольно редкий случай для самолетов такого типа, но "это в высшей степени логично и, вероятно, чрезвычайно срочно с учетом того, что происходит на Ближнем Востоке".
Самолеты E-2D на сегодня являются лучшими инструментами радиолокационной разведки на вооружении США, отмечается в статье. Перемещение в регион такого количества этих машин имеет смысл с точки зрения обнаружения многочисленных низколетящих иранских дронов-камикадзе, считают авторы.
Кроме того, эти самолеты могут отслеживать низколетящие крылатые ракеты, баллистические ракеты ближнего радиуса действия и даже потенциальные цели на воде.
Ранее сообщалось, что Австралия направила в зону Персидского залива разведывательный самолет E-7A Wedgetail, который может делиться данными с американскими военными.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
