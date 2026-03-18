СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе - РИА Новости, 18.03.2026
10:59 18.03.2026
СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе
СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах, пишет в среду издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным источников, Белый дом рассчитывает получить такие публичные сигналы уже до конца недели, стремясь продемонстрировать единство и тем самым снизить напряжённость на энергетических рынках.
Собеседники издания отмечают, что на данном этапе Вашингтон больше заинтересован в политической поддержке, чем в конкретных шагах союзников, рассчитывая использовать эти заявления как основу для дальнейшего взаимодействия.
Как отмечает Politico, операция США против Ирана поставила союзников Вашингтона в сложное положение. Многие страны не были заранее проинформированы о её начале, а те, кто получил уведомления, имели лишь ограниченное время для подготовки.
В Европе участие в обеспечении безопасности судоходства, как следует из публикации, может ослабить возможности поддержки Украины, тогда как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона опасаются отвлечения ресурсов от сдерживания Китая.
При этом часть союзников готова поддержать инициативу США, но предпочитает сначала определить формат своего участия, учитывая как военные, так и экономические риски, включая возможный рост цен на нефть в случае эскалации напряженности в районе Ормузского пролива.
