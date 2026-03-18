СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах, пишет в среду издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.