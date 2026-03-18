СМИ узнали, чего Трамп хочет от союзников в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах, пишет в среду издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным источников, Белый дом рассчитывает получить такие публичные сигналы уже до конца недели, стремясь продемонстрировать единство и тем самым снизить напряжённость на энергетических рынках.
Собеседники издания отмечают, что на данном этапе Вашингтон больше заинтересован в политической поддержке, чем в конкретных шагах союзников, рассчитывая использовать эти заявления как основу для дальнейшего взаимодействия.
При этом часть союзников готова поддержать инициативу США, но предпочитает сначала определить формат своего участия, учитывая как военные, так и экономические риски, включая возможный рост цен на нефть в случае эскалации напряженности в районе Ормузского пролива.