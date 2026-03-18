В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США выросла до максимума за почти 2,5 года, достигнув 3,8 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные аналитиков.
Как сообщает Американская автомобильная ассоциация, средняя цена на бензин в США выросла почти до 3,8 доллара.
По данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, так много американцы не платили за бензин с октября 2023 года, когда цена была 3,74 доллара. В августе и сентябре того же года средняя цена, по этим данным, была еще выше и достигала четырех долларов за галлон.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила пять долларов. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
