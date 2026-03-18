Рейтинг@Mail.ru
В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/ssha-2081343850.html
В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года
В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года - РИА Новости, 18.03.2026
В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года
Средняя цена на бензин в США выросла до максимума за почти 2,5 года, достигнув 3,8 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные аналитиков. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T07:07:00+03:00
2026-03-18T07:07:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
джо байден
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, джо байден, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года

Средняя стоимость галлона бензина в США достигла максимума за 2,5 года

© Fotolia / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины
© Fotolia / Sandor Jackal
Заправка машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США выросла до максимума за почти 2,5 года, достигнув 3,8 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные аналитиков.
Как сообщает Американская автомобильная ассоциация, средняя цена на бензин в США выросла почти до 3,8 доллара.
По данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, так много американцы не платили за бензин с октября 2023 года, когда цена была 3,74 доллара. В августе и сентябре того же года средняя цена, по этим данным, была еще выше и достигала четырех долларов за галлон.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила пять долларов. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранИзраильДжо БайденДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала