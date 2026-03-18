В США средняя цена на бензин достигла максимума за 2,5 года

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США выросла до максимума за почти 2,5 года, достигнув 3,8 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные аналитиков.

По данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, так много американцы не платили за бензин с октября 2023 года, когда цена была 3,74 доллара. В августе и сентябре того же года средняя цена, по этим данным, была еще выше и достигала четырех долларов за галлон.