02:23 18.03.2026
"Мы не понимаем": Каллас пожаловалась на США
ЕС так и не смог понять целей, ради которых США начали войну с Ираном, из-за отсутствия коммуникации между Брюсселем и Вашингтоном, заявила глава евродипломатии РИА Новости, 18.03.2026
Каллас: ЕС не смог понять целей США в Иране из-за отсутствия коммуникации

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЕС так и не смог понять целей, ради которых США начали войну с Ираном, из-за отсутствия коммуникации между Брюсселем и Вашингтоном, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью агентству Reuters.
"Мы — союзники Америки, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны", — пожаловалась она.
По ее словам, ЕС готов инвестировать в трансатлантическое партнерство, которое находится под сильным давлением, но ответа от США пока нет.
«
"Но, знаете, для танго нужны двое. В любых отношениях есть две стороны", — добавила Каллас.
Ранее глава евродипломатии сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
