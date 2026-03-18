"Переломный момент": в США сообщили неутешительные новости о войне с Ираном

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Требования президента США Дональда Трампа по участию в обеспечении безопасности в Ормузском проливе стали переломным моментом для стран ЕС и Азии, которые решили отказаться от поддержки Вашингтона в этом конфликте, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, ультимативные требования Трампа отправить в регион боевые корабли побудили европейские страны, ранее одобрявшие операцию против Ирана, пересмотреть свою позицию.
"Переломным моментом стали требования Трампа к Европе и Азии направить корабли, чтобы помочь возобновить движение танкеров через Ормузский пролив, жизненно важный торговый маршрут, которое было остановлено из-за опасности иранских атак", — говорится в материале.
Вместо вежливого рассмотрения просьб Трампа или попыток умиротворить его, как это делалось раньше, многие европейские лидеры выбрали более лаконичный ответ, прямо отказав американскому лидеру.
"Прямолинейный подход Европы отражает меняющиеся расчеты в ее отношениях с США", — подчеркивается в материале.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.