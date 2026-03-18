Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического

Американская операция "Эпическая ярость" разменяла третью неделю и, судя по всему, не собирается заканчиваться. Сочетание титанических усилий двух могущественных разведок, наиболее мощных ВВС и крупнейшего военного флота на планете позволили заменить Хаменеи на Хаменеи, а иранская ракетная программа сворачивается гораздо медленнее нефтяной торговли через Ормузский пролив и уверенности стран Персидского залива в американской защите.

Чудовищно размытые цели и абсолютное несоответствие средств, которыми Пентагон рассчитывал добиться их выполнения, ставят американское руководство перед сложной дилеммой: остановиться прямо сейчас и заявить о своей победе — что бы это ни значило — или вывести эскалацию на абсолютно иной уровень, уже знакомый американцам по Афганистану и Ираку.

Проблема для Вашингтона в том, что на самом деле выбора нет.

Иран не считает себя побежденным. Из Тегерана звучат требования о признании США своей ошибки, снятии санкций и выплате репараций — государство, которое находится на грани поражения (или хотя бы его признания), подобных требований не выдвигает.

Соединенные Штаты вынуждены искать поддержки у союзников. Дональд Трамп фактически прямым текстом говорит о том, что судьба Североатлантического альянса зависит от того, как европейские партнеры поведут себя в сложившейся ситуации.

"Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", — заявил он в недавнем интервью Financial Times.

Европейцам фактически предлагается выбор из двух плохих вариантов — и поди разбери, какой хуже. С одной стороны, уникальная возможность повоевать за право покупать топливо еще дороже, с другой — редкий шанс показать, что толку для Вашингтона от Североатлантического альянса чуть, а он и без того у Дональда Трампа не в фаворе.

А пока европейцы склоняются ко второму варианту, сами США на ощупь ищут следующую ступеньку эскалации и рассматривают возможность проведения наземной операции.

Пока что речь идет о высадке десанта на остров Харк. Для этого в регион направляется экспедиционный корпус морской пехоты численностью, по разным данным, от двух с половиной до пяти тысяч военнослужащих.

И военный, и политический смысл такого мероприятия вызывает вопросы. Нет, никто не ставит под сомнение способность США захватить эту территорию, хотя сомнительно, что это будет легкой прогулкой для морпехов. Вот только даже успех едва ли гарантирует возможность сохранять ее под контролем. Логистика и снабжение десанта будут крайне непростыми задачами. Даже авианосные ударные группировки отвели подальше от иранских берегов, чтобы те, не ровен час, не оказались под ударом ракет — им бы с прачечными разобраться.

Более того, американцы окажутся на острове четыре на восемь километров всего в 16 морских милях от иранского побережья. То есть на расстоянии атаки FPV-дрона, не говоря уже об РСЗО и прочих достижениях иранского ВПК.

Испытание не из простых. Но, возможно, в нем есть высокий политический смысл, который позволит окончательно сломить иранское сопротивление?

Через Харк проходит примерно 90 процентов иранского нефтяного экспорта, и, как сообщают американские СМИ, в Белом доме якобы исходят из того, что оккупация острова станет "экономическим нокаутом" для Тегерана.

Однако в подобное объяснение верится с трудом.

Хотя бы потому, что есть еще одно место, через которое проходит вся эта нефть, — Ормузский пролив. И там топить корабли можно с куда меньшим риском потерять пару тысяч морпехов.

Вот только миллионы баррелей иранской нефти как шли через него, так и идут. Просто потому, что США отчаянно пытаются удержать цену на топливо. А атаки на иранские углеводороды не только снизят предложение как таковое, но и толкнут Тегеран на более радикальные шаги. И тогда под атакой могут оказаться не танкеры и НПЗ, а именно нефтедобыча. А это уже потери иного рода. Пролив открывается буквально прекращением боевых действий, после которого цены оперативно возвращаются к привычным значениям. Зато добывающим мощностям потребуется серьезный ремонт, а котировки на рынке будут не столь послушны и управляемы.