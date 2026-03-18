Песков прокомментировал сравнение Стармера с Черчиллем, сделанное Трампом

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Можно констатировать, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер - это не его бывший коллега Уинстон Черчилль, а президент Франции Эммануэль Макрон - не бывший президент Шарль де Голль, перечень можно продолжать еще долго, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.