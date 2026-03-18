Песков прокомментировал сравнение Стармера с Черчиллем, сделанное Трампом - РИА Новости, 18.03.2026
13:05 18.03.2026 (обновлено: 14:02 18.03.2026)
Песков прокомментировал сравнение Стармера с Черчиллем, сделанное Трампом
В мире, Великобритания, Франция, США, Уинстон Черчилль, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Песков констатировал, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не Де Голль

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Можно констатировать, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер - это не его бывший коллега Уинстон Черчилль, а президент Франции Эммануэль Макрон - не бывший президент Шарль де Голль, перечень можно продолжать еще долго, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании Стармером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль.
"В данном случае можно констатировать, наверное, и согласиться, что, действительно, Стармер - это не Черчилль, действительно, Макрон - это не Де Голль. И далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это действительно те реалии политические, в которых мы живем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова прокомментировала слова Трампа о скором уходе Макрона
