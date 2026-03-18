В СПЧ призвали правозащитников выступить в защиту Бутягина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские правозащитники и международные организации должны выступить против "позорного судилища" в отношении российского археолога Александра Бутягина в Польше, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Брод отметил, что преследование ученого - это "позорная страница европейского правосудия", поскольку Бутягин в течение нескольких лет профессионально выполнял свою работу, опираясь на научные стандарты, нормы международного права, на территории Крымского полуострова.
"МИД Российской Федерации, правозащитники России и других стран, международные организации должны выступить против этого позорного судилища и сознательного уничтожения профессионального ученого", - сказал член СПЧ.